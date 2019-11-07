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Украина

Зеленский "перетряхнул" областные управления СБУ: кто был назначен

13:10 7 ноября 2019 147
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 7 ноября, на президентском сайте были опубликованы кадровые указы об увольнениях и новых назначениях в структуры Службы безопасности Украины. Ранее Владимир Зеленский назначил Романа Боднара, ранее работавшего в СБУ, председателем Черкасской ОГА.

Так, Андрей Олийнык был уволен с должности начальника Управления СБУ в Днепропетровской области, а Богдан Тиводар — с должности начальника Главного следственного управления спецслужбы.

Новых руководителей получили управления СБУ в шести областях:

  • в Херсонской области — Сергей Криворучко;
  • в Тернопольской области — Юрий Борейчук;
  • в Полтавской области — Евгений Борзилов;
  • в Ивано-Франковской области — Сергей Заяц;
  • в Волынской области — Павел Данюков;
  • в Винницкой области — Анатолий Денисенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СБУ разработали проект закона о реформировании спецслужбы. В документе речь идет, в частности, об «отказе от несвойственных специальным государственным органам функций».

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