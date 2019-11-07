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Зеленский "перетряхнул" областные управления СБУ: кто был назначен
В четверг, 7 ноября, на президентском сайте были опубликованы кадровые указы об увольнениях и новых назначениях в структуры Службы безопасности Украины. Ранее Владимир Зеленский назначил Романа Боднара, ранее работавшего в СБУ, председателем Черкасской ОГА.
Так, Андрей Олийнык был уволен с должности начальника Управления СБУ в Днепропетровской области, а Богдан Тиводар — с должности начальника Главного следственного управления спецслужбы.
Новых руководителей получили управления СБУ в шести областях:
- в Херсонской области — Сергей Криворучко;
- в Тернопольской области — Юрий Борейчук;
- в Полтавской области — Евгений Борзилов;
- в Ивано-Франковской области — Сергей Заяц;
- в Волынской области — Павел Данюков;
- в Винницкой области — Анатолий Денисенко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СБУ разработали проект закона о реформировании спецслужбы. В документе речь идет, в частности, об «отказе от несвойственных специальным государственным органам функций».
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