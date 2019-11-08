Украина — это алмаз: Зеленский поделился амбициозными планами

Украина

Команда президента Зеленского не намерена мириться с неприглядным статусом Украины в мире. Напомним, наша страна признана единственным европейским государством с самой несвободной экономикой.

Для того, чтобы вывести страну из этого состояния, необходимы долгосрочные инвестиции. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время выступления на Киевском международном экономическом форуме.

Он назвал Украину одним из самых интересных и привлекательных стартапов на Земле, признавая чтоза 28 лет в стране создана теневая непрозрачная система, важные реформы только выполнялись на бумаге.

По его словам, когда некоторые оценивает шансы Украины как невысокие, это еще больше мотивирует власть.

Зеленский отметил, что власть прекрасно понимает, что нужно для развития страны.

«Это — равные правила игры для всех, очистки судебной системы, преодоление коррупции, диджитализация процессов, реформа образования в соответствии с вызовами XXI века, жизненно важные для экономики законы. Даже когда они непопулярны. Ежедневно вместе с правительством и парламентом мы воплощаем в жизнь все эти законопроекты», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что сегодня Украина — это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций. И пообещал лично защищать каждую инвестицию, которая будет вложена в украинскую экономику.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук прогнозирует, что в 2021 году в Украине состоится «экономический скачок» при одновременном росте ВВП.

Кроме того, неожиданным оптимизмом в отношении Украины отметился Международный валютный фонд. По его прогнозу, в стране ожидается экономический рост в размере 3% прироста ВВП.

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