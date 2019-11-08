4-летний ребенок умер в больнице сразу после "витаминного" укола: первые подробности трагедии

Украина

4-летний ребенок умер в...

В Хмельницкой области в Виньковецкой районной больнице от инъекции умер мальчик. Ранее трагедия приключилась в больнице в Одесской области. О происшествии на Хмельниччине сообщает ICTV.

Мама привела сына в больницу с жалобами на небольшие боли в животе. Врачи сделали ему анализы, но критических проблем не обнаружили и выполнили укол препарата для повышения иммунитета. Мать утверждает, что мальчик умер буквально через несколько секунд после укола — медсестра даже не успела достать шприц.

Судмедэксперты предварительной причиной смерти назвали острое воспаление бронхов. А медики предполагают, что это может быть вирус, так как неделю подобным образом умерла и 22-летняя соседка семьи мальчика.

Родственники возмущены попыткой врачей связать две ужасные смерти — считают, что они так пытаются оправдать свою некомпетентность. Назначена экспертиза.

Ранее сообщалось, что знаменитая певица внезапно скончалась от загадочной болезни.

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