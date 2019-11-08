Украина

В Киеве наконец ликвидировали масштабную аварию, парализовавшую центр города (видео)

В пятницу, 8 ноября, в столице полностью устранили прорыв трубопровода на улице Саксаганского, который на днях привел к транспортному коллапсу — машины буквально проваливались в огромные трещины на асфальте. Об окончательной ликвидации аварии сообщает «Вечірній Київ».

Специалисты КП «Киевтеплоэнерго» завершили ремонтные работы и устранили повреждения теплосети. Для этого круглосуточно работали две аварийно-восстановительные бригады «Киевтеплоэнерго», а также была задействована спецтехника.

«Несмотря на все сложности проведения работ, возникающие из-за расположения других коммуникаций — электрических кабелей, линий связи — работникам удалось выполнить все в установленные сроки. Поврежденный участок трубопровода заменен на новый», — заявил начальник отдела эксплуатации тепловых сетей КП «Киевтеплоэнерго» Александр Пелипишин.

Движение транспорта, которое было приостановлено на период ремонтных работ, уже возобновилось.

Ранее сообщалось, что масштабный потоп в центре Киева удалось снять с высоты: опубликовано впечатляющее видео.

Фото: Информатор

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