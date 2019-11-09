Украина

Не только «голая» пенсия: в ПФУ объяснили, на какие надбавки могут рассчитывать пенсионеры

Пенсии в Украине назначают в соответствии с законами «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее Закон № 1058), «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», «О прокуратуре». Об этом в комментарии изданию «Урядовый курьер» рассказала заместитель директора Департамента пенсионного обеспечения — начальник управления методологического обеспечения Пенсионного фонда Украины Светлана Шута.

При этом, по ее словам, к пенсиям при наличии оснований могут устанавливаться:

- повышение в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (далее Закон № 3551);

- целевая денежная помощь на жизнь в соответствии с Законом Украины «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны» (далее Закон № 1603);

- пенсия за особые заслуги перед Украиной в соответствии с Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» (далее Закон № 1767)

- повышение детям войны согласно Закону «О социальной защите детей войны».

Также законом предполагается назначение дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (далее Закон № 796), компенсационные выплаты за потерю кормильца в соответствии с Законом № 796; надбавка в соответствии с Законом Украины «О донорстве крови и ее компонентов»; надбавка неработающим пенсионерам, имеющим на иждивении детей до 18 лет до пенсии по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет.

На надбавку на уход могут рассчитывать лица с инвалидностью I группы, одинокие граждане с инвалидностью II группы, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе или достигшие пенсионного возраста, одинокие лица с инвалидностью III группы, достигшие пенсионного возраста, одинокие получателям пенсий по возрасту и за выслугу лет, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе и которые получают пенсию в соответствии с законами Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (к им лиц, получающих государственную социальную помощь на уход в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»).

Кроме того, получателям выплат от государства производятся повышение в соответствии с пунктом «г» статьи 77 Закона Украины «О пенсионном обеспечении»; повышение в соответствии с Законом Украины «О жертвах нацистских преследований»; повышение в соответствии с Законом Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине». К этой же группе относят и государственную социальную помощь на уход в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин намерен провести перерасчет пенсий в апреле будущего года. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова. По ее словам, рост минимальной пенсии станет возможным благодаря трансферту средств из Госбюджета, а также увеличению минимальной заработной платы.

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