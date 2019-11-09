Украина

В Запорожье девятиклассница родила двойню в день своего рождения (видео)

В Запорожье школьница из 9-го класса родила близнецов. Молодая мама не испытала трудностей при родах и чувствует себя отлично. Детей юная девушка родила в свой 15-й день рождения.

Мать роженицы спокойно отнеслась к тому, что ее дочь родила, так как сама имеет семеро детей, сообщает ТСН.

Она рассказала, что отец двойни начал жить с будущей матерью своих детей в 19, когда той было 13.

«Извините, столько ситуаций — потом осуждают девушек, которые там где-то по углам, по кустам, по притонам — домой приносят в подоле. Так я дала согласие — пусть лучше на моих глазах», — рассказала Светлана Некрасова.

К сожалению, оба ребенка родились недоношенными с весом менее полутора килограммов и имеют проблемы со здоровьем.

«У одного ребенка надрыв легкого, в другого гематомы. Состояние детей очень тяжелое. Скорее всего, они потребуют длительного лечения и реабилитации. Они на механической вентиляции», — отметил заведующий отделением реанимации новорожденных областной детской клинической больницы Иван Аникин.

Молодая мама планирует закончить 9-й класс экстерном и потом работать маникюршей. Отец детей уверен в том, что семью обеспечит.

Как писали «ФАКТЫ», 25 октября в Николаевской области сотрудники социальной службы обнаружили беременную 13-летнюю девочку. Оказалось, что это стало результатом половых отношений внутри семьи. Девочка имела половую связь с отчимом.

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