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Оскандалившегося с "фашистами в Украине" комика Молочного внесли в базу "Миротворца"
Украинский комик Андрей Молочный, который недавно сделал скандальное заявление о том, что «по Киеву толпами ходят фашисты», попал в базу данных сайта «Миротворец». Об этом говорится на странице портала в Twitter.
Представители сайта сообщили, что «отправили малороса в чистилище». На сайте указано, что комик помещен в базу за «антиукраинскую пропаганду и отрицание российской агрессии». При этом отмечается, что Молочный живет в России.
«Центр „Миротворец“ просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», — говорится в публикации.
Как писали «ФАКТЫ», известный украинский телеведущий, шоумен, волонтер и общественный деятель Сергей Притула отреагировал на странное заявление своего бывшего друга и коллеги Молочного. Он признался, что очень больно воспринял сам факт написанного. Он посвятил бывшему другу ироничный стих и попросил подписчиков не устраивать «фестиваль обид» в комментариях.
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