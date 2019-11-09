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Российский актер снял на видео автокатастрофу, в которой сам же и погиб (видео)
Известный российский актер Виктор Бубенков погиб в ДТП, мгновения которого зафиксировал видеорегистратор его автомобиля. Напомним, «ФАКТЫ» писали о жутком ДТП под Житомиром, в котором погибли три человека.
Как сообщает российский ресурс «Регион Online», авария произошла на первом километре автодороги Минусинск — Большая Ничка — Жерлык.
Актер возвращался в город на своем Lifan, и попытался обогнать попутный автомобиль на участке, где обгон запрещен. В результате авто ушло на заснеженный поворот и попало в занос. Попытки удержать транспортное средство ему не удалось.
В результате авто вылетело с трассы, Бубенков от полученных травм скончался на месте.
На месте ДТП
Напомним, ранее СМИ «похоронили» российского актера Александра Михайлова, который сыграл Василия Кузякина в фильме «Любовь и голуби».
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