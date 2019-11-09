Мир

Российский актер снял на видео автокатастрофу, в которой сам же и погиб (видео)

Известный российский актер Виктор Бубенков погиб в ДТП, мгновения которого зафиксировал видеорегистратор его автомобиля. Напомним, «ФАКТЫ» писали о жутком ДТП под Житомиром, в котором погибли три человека.

Как сообщает российский ресурс «Регион Online», авария произошла на первом километре автодороги Минусинск — Большая Ничка — Жерлык.

Актер возвращался в город на своем Lifan, и попытался обогнать попутный автомобиль на участке, где обгон запрещен. В результате авто ушло на заснеженный поворот и попало в занос. Попытки удержать транспортное средство ему не удалось.

В результате авто вылетело с трассы, Бубенков от полученных травм скончался на месте.

На месте ДТП

Напомним, ранее СМИ «похоронили» российского актера Александра Михайлова, который сыграл Василия Кузякина в фильме «Любовь и голуби».

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