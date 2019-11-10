Украина

В Кабмине хотят отказаться от спецсвязи: названа причина

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет анонсировал отказ сотрудников Кабмина от использования защищенных телефонных каналов в пользу специального е-приложения. По его словам в интервью «24 каналу», это приложение можно будет сделать защищенным путем шифрования.

«Я считаю, это довольно странная вещь. Надеюсь, вскоре мы сможем сделать так, чтобы вместо таких телефонов было приложение», — заявил министр, подчеркнув, что уже обсуждал идею с вице-премьером, министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым и профильными экспертами.

Расходы бюджета на поддержку действующей системы защищенных линий стационарных телефонов он оценил в миллиарды гривен.

Напомним, в последнее время в Украине активизировались телефонные пранкеры. Самой крупной жертвой «Джокера» стал нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко.

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