24.38 / 24.63 26.86 / 27.24
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Задержанного в Польше ветерана АТО Мазура отпустили на поруки

16:04 10 ноября 2019 105
Мазур
Инф. «ФАКТОВ»

Ветерана АТО, сотрудника Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура, задержанного в Польше по обращению российских спецслужб, передали на поруки Генеральному консулу Украины в Люблине. Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, Мазур на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса будет проживать в Генеральном консульстве Украины.

«Совместные действия, поддержка общества и резонанс в информационном пространстве поможет сломать планы нашего врага, и скорее вернуть Игоря Мазура на Родину», — пишет Денисова.

Напомним, Игорь Мазур направлялся в Польшу на конференцию по приглашению вице-маршала сейма соседней страны. В Польше его задержали по обращению России.

Российские спецслужбы направили по линии Интерпола не красную карточку, как обычно это делается, а специальное циркулярное сообщение, которое используется не всеми странами и не сразу обращает на себя внимание.

Политическая провокация России вызвала бурю возмущения в украинском обществе. 9 ноября в Киеве прошла акция в поддержку «Тополи» у стен посольства Польши в Киеве. Активисты требовали отпустить ветерана АТО на свободу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Надежда Мейхер и Алена Винницкая

Группа «ВИА Гра» вернулась к первому составу: что произошло (фото)

Робин Кроуфорд и Уитни Хьюстон

Любовница Уитни Хьюстон впервые рассказала всю правду об их отношениях (фото)

Днепр, Киев, осень

Пока наслаждайтесь теплом, но морозы уже на носу: синоптики озвучили прогноз на ноябрь

Виталина и Прохор

«Мексиканский сериал»: молодой любовник экс-жены Джигарханяна бросил ее ради матери своего ребенка (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер