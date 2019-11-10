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Задержанного в Польше ветерана АТО Мазура отпустили на поруки
Ветерана АТО, сотрудника Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура, задержанного в Польше по обращению российских спецслужб, передали на поруки Генеральному консулу Украины в Люблине. Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
По ее словам, Мазур на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса будет проживать в Генеральном консульстве Украины.
«Совместные действия, поддержка общества и резонанс в информационном пространстве поможет сломать планы нашего врага, и скорее вернуть Игоря Мазура на Родину», — пишет Денисова.
Напомним, Игорь Мазур направлялся в Польшу на конференцию по приглашению вице-маршала сейма соседней страны. В Польше его задержали по обращению России.
Российские спецслужбы направили по линии Интерпола не красную карточку, как обычно это делается, а специальное циркулярное сообщение, которое используется не всеми странами и не сразу обращает на себя внимание.
Политическая провокация России вызвала бурю возмущения в украинском обществе. 9 ноября в Киеве прошла акция в поддержку «Тополи» у стен посольства Польши в Киеве. Активисты требовали отпустить ветерана АТО на свободу.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?