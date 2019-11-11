Привела пример с Джоли и Питтом: Лобода сделала «тонкий намек» Линдеманну

Шоу-бизнес

Проживающая в РФ украинская певица Светлана Лобода, которая еще недавно вовсю радовалась встрече со своим предполагаемым любовником Тиллем Линдеманном, похоже, начала грустить по возлюбленному и решила оригинально напомнить ему о себе.

К такому выводу пришли журналисты VistaNews, изучив официальный аккаунт звезды в Instagram.

От их проницательного взгляда не ушел тот факт, что Лобода разместила в своих Stories снимки другой звездной пары — Анджелины Джоли и Бреда Питта, которые сейчас находятся на этапе мучительного развода.

Дескать, смотри, Тилль, к чему приводят расставания и длительное общение на расстоянии.

«Видимо, Светлане перестало доставлять удовольствие то, что ее суженый находится в вечных разъездах и видится с ним она крайне редко… Как и все женщины, она хочет крепкой семьи, но отношения на расстоянии делают это невозможным», — считает автор статьи.

Хотя совсем недавно в интервью Ксении Собчак артистка заявляла, что в отношениях с Линдеманном ей нравятся именно нечастые встречи. Теперь, похоже, все изменилось.

Пока Тилль находится в постоянных разъездах, а его гастроли расписаны на год вперед, мечты о тихой и размеренной семейной жизни так и останутся мечтами. Тем не менее, отправить такой звоночек Тиллю Света посчитала необходимым.

Похоже, украинская певица ждет, что Линдеманн первым сделает шаг к полноценной семье, но он, судя по всему, пытается максимально отгородиться от таких отношений, даже заключив с Лободой контракт, который запрещает ей распространяться насчет их романа. Потому несложно догадаться, что намеки Светы он просто оставит без внимания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Светлана Лобода показала в Сети, как переодевается за минуту между двумя номерами. Видео восхитило ее поклонников и звездных друзей.

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