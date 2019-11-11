Королеву Елизавету назвали "фанаткой" Кейт Миддлтон (фото, видео)

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Британская королева Елизавета II очень ценит жену своего внука принца Уильяма Кейт Миддлтон и является ее «фанаткой». Об этом надежный источник в королевском дворце сообщил изданию Vanity Fair. 93-летняя монархиня одобряет невозмутимую позицию герцогини Кембриджской, которая придерживается принципа «сохраняй спокойствие и продолжай». Такой же принцип исповедует и сама королева. Поэтому она чувствует в 37-летней Кэтрин родственную душу. С Миддлтон и ее семьей не связано никаких драм — в отличие от супруги принца Гарри — бывшей американской актрисы Меган Маркл.

Как обратили внимание СМИ, отмечая 10 ноября День памяти павших солдат, королева и Кейт, стоявшие рядом на балконе Министерства иностранных дел, обменивались впечатлениями, оживленно переговариваясь.

Кейт, как и Елизавета, старается найти баланс между семейной жизнью и королевскими обязанностями.

К тому же, как пишет издание, Миддлтон помогает королевской семье выглядеть «почти нормальной» и «доступной».

Герцогиня очень популярна в народе благодаря тому, что она часто одевается и ведет себя, как обычная женщина. Делает покупки в магазинах, непринужденно общается с публикой. Так, недавно мать троих детей покупала в супермаркете костюмы на Хэллоуин вместе со своим старшим сыном принцем Джорджем и дочкой принцессой Шарлоттой. После чего люди в соцсетях восхищались тем, что она «такая, как мы».

Королевский биограф Клаудиа Джозеф считает, что прошедший год был «годом Кейт», которая постоянно выглядела счастливой, уверенной в себе и сохраняющей контроль над ситуацией.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон не сделали практически ни одного неверного шага — в то время, как Меган Маркл и принц Гарри постоянно становились мишенью для критики со стороны британской общественности. Недовольство вызывали их полеты на частных самолетах на фоне речей о защите окружающей среды, ремонт своего коттеджа за счет налогоплательщиков, неразбериха с предоставлением информации о рождении их первенца Арчи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон, Меган Маркл и их мужья принцы Уильям и Гарри появились на публике вместе впервые за четыре месяца.

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