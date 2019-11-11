Убийство подростка в Прилуках: дело обростает загадочными деталями

Происшествия

В деле об убийстве 14-летнего Дениса Чаленко из Прилук появились новые подробности, которые по каким-то причинам не были учтены при первоначальном расследовании.

Как говорится в сюжете ТСН, родные считали, что Денис посещает секцию бокса и регулярно давали ему деньги на занятия. Но оказалось, что парень занимался спортом в формате уличных тренировок.

По словам соученика погибшего, у Дениса не было вредных привычек.

«Он не курил, не употреблял наркотиков, не пил — занимался спортом», — рассказал ученик той же школы Илья Горленко.

По словам отстраненного руководителя Прилуцкого отдела полиции Александра Яцыка, правоохранители нашли вероятное место, где могли происходить так называемые бои.

«Есть основания считать, что там что-то происходит», — сказал Яцык.

Родители, адвокат и журналисты восстановили хронологию действий подростка в день гибели и выяснили, что по дороге на так называемую тренировку он разговаривал по телефону с 4 абонентами — девушкой и тремя парнями. Именно они слышали Дениса еще живого. Дальше телефон парня замолчал. Парень не попал в объектив ни одной уличной камеры.

По мнению родственницы погибшего, его где-то по дороге встретили и погрузили в машину. Или просто предложили сесть в машину и парень послушал.

Нашли Дениса возле железнодорожных путей. Поезд из Прилук на Гребенки, который по первоначальной версии полиции сбил подростка, отправляется в 21:32. Через две минуты он примерно на том месте, где нашли парня. Связь с парнем прервалась в 19:30 — 19:40. Но время смерти — до сих пор не обнародовали.

До этого поезда в 18:32 проходил еще один поезд. Но железнодорожники утверждают, что если бы ребенок был бы в это время где-то рядом — стоял, шел, сидел, лежал — они бы заметили. Поэтому в это время на путях Дениса точно не было.

«Ребенка нашли мертвым на путях 29.10.2019 года примерно в 21:37 минут между рельсами, то есть на шпалах. Как сообщили машинист и помощник этого поезда, они не сбивали этого ребенка. Ребенок лежал непосредственно между этими рельсами. И вот именно характер, локализация тех телесных повреждений, которые имеются на ребенке, свидетельствуют об отсутствии ДТП», — говорит адвокат Владимир Билык.

Машинист, который имеет печальный опыт ДТП на путях, рассказал как могут выглядеть жертвы, на которых наехал поезд. Труп мальчика выглядел совсем иначе.

Тело убитого Дениса Чаленко было целым, одежда запятнана кровью.

«Со слов отца, который сразу, как было найдено тело, говорил с машинистом, и сам на собственные руки пробовал, тело — это его ребенок, тело было уже окоченевшее и холодное. Это означает, что минимум два часа до того, как тело было уже мертвым», — говорит юрист-криминолог Анна Маляр.

В сюжете говорится, что правоохранители предлагают делать еще одну экспертизу, хотя результаты первой они не обнародовали.

«До сих пор нет геолокации и биллинга. То есть — запросить у операторов мобильной связи, чьи вышки покрывают место, где нашли мертвого подростка — не сложно. Родителей признали потерпевшими на третьи сутки — только после того, как прилучане устроили акцию протеста под участком милиции. Успокаивать людей приехал главный следователь страны. Лишь на 9-й день следствия наконец заявил о рассмотрении дополнительных версий», — говорится в сюжете.

По словам адвоката, в расследовании загадочной смерти парня полно умалчиваемых деталей — пропавших костей жертвы и странных экспертиз, а еще намеки на нелегальные бои без правил.

Ребенка хоронили через неделю после таинственной гибели. Тело мальчика побывало на двух судебно-медицинских экспертизах. И было погребено без некоторых фрагментов костей, которые не передали столичным экспертам, занимающимся расследованием.

Адвокат уже обратился, учитывая дело, в Государственное бюро расследований, надеясь там найти ответы на вопросы.

Напомним, мальчика похоронили 5 ноября. На похороны пришли сотни людей, которые хотят знать правду.

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