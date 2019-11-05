Украина

В Прилуках простились со школьником, смерть которого вызвала массовые протесты в городе (фото)

Во вторник, 5 ноября, в Прилуках на Черниговщине похоронили школьника, который погиб при странных обстоятельствах. Об этом сообщает ТСН.ua.

Прощание с 14-летним Денисом Чаленко проходило в местном храме — сюда пришли сотни людей. Присутствовали мэр города, глава области, новый руководитель отдела местной полиции. Представители власти уверяют отца погибшего парня, что расследование контролирует лично президент Украины.

Сейчас правоохранители проводят поквартирный обход, а также определяются с необходимыми экспертизами.

Напомним, 29 октября 14-летнего Дениса Чаленко якобы сбил дизель-поезд. Но, по мнению медиков, осматривавших тело, парня убили раньше и только потом перенесли на рельсы. Это подтверждают следы крови, которые обнаружены далеко от тела. Есть информация, что парень заступился за девочку, и за это его подрезали. Якобы к убийству причастны парни, родители которых работают в судебной системе.

Ранее сообщалось, что руководителя Прилукского отдела полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter