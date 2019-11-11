Украина

Лето под конец осени: в сети появились свежие фото пляжей в Крыму

Несмотря на ноябрь, на юге Украины держится по-летнему теплая солнечная погода. Особенно «осеннему лету» радуются крымчане, где столбик термометра поднимается выше 20 градусов.

Так, в воскресенье, в оккупированной Ялте было + 24 градуса. Фото пляжей с южного берега Крыма опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

«Ялта вчера.+24. Завидую. Меня понимание того, что скоро новый год, остановило, а людей нет», — написала она.



Напомним, по прогнозам синоптиков, вся эта неделя будет в Украине по-весеннему теплой. Днем на юге страны воздух прогреется до 20 градусов, на остальной территории будет в пределах 13- 16 градусов тепла. Серьезные холода стоит ожидать после 20 ноября.

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