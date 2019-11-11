Тепло, как весной: синоптик дала прогноз на начало рабочей недели

Украина

В Украине наступившая неделя будет несвойственно теплой для ноября. Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

Ночью ожидается от плюс 4−11 градусов. В облачный день температура достигнет плюс 8−11 градусов, на юге — до плюс 15. Если же выглянет солнце, то воздух прогреется и до плюс 12−17 градусов, а в южных областях и в Закарпатье и Прикарпатье — до плюс 20.

В понедельник, 11 ноября, на севере страны и в Винницкой области возможен небольшой дождь, скорость ветра — до 10 метров в секунду. Днем на западе местами температура воздуха не выше плюс 9, на юге — плюс 18.

Во вторник, 12 ноября, дожди не ожидаются. Солнце иногда будет прятаться за тучами. Температура воздуха днем от 9−13 градусов на западе и востоке, до «плюс» 19 на юге. На севере страны будет немного холоднее — 8−11 градусов тепла.

Напомним, ощутимое похолодание синоптики прогнозируют после 20 ноября, а также снежную и морозную зиму, временами с экстремальными холодами.

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