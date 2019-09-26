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Дворец объявил о помолвке внучки королевы Елизаветы принцессы Беатрис
Букингемский дворец официально объявил о помолвке принцессы Йоркской Беатрис — внучки королевы Елизаветы II. 30-летняя дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон выходит замуж за 34-летнего бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци, Они начали встречаться 11 месяцев назад. Свадьба состоится в будущем году.
У Эдоардо есть сын от предыдущих отношений.
На данный момент Беатрис является единственной не имеющей собственной семьи из всех взрослых внуков и внучек королевы.
Младшая сестра Беатрис принцесса Евгения вышла замуж в октябре прошлого года.
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