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Происшествия

В Одессе вандалы уничтожили памятную табличку бойцу "Правого сектора"

11:16 11 ноября 2019 54
памятная табличка
Инф. «ФАКТОВ»

В Одессе неизвестные уничтожили памятную табличку Игорю Иванову, который защищал город от пророссийских сил. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил активист Сергей Стерненко. Ранее подобное произошло в Новоград-Волынском Житомирской с табличкой погибшего воина АТО Юрия Глухова.

Стерненко пишет, что свидетели видели пятерых неизвестных в балаклавах, которые совершили свои хулиганские действия в 30 метрах от поста Нацгвардии.

Иванов был десятником одесской организации «Правого сектора». Во время массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, он защищал город от создания очередной «народной республики».

Он был одним из первых погибших от рук российских боевиков. Посмертно награжден орденом «За мужество».

«Табличку восстановят. Одесса помнит тех, кто ее защитил. Но вот что будет с теми, кто совершил этот акт вандализма, я не знаю. Будет лучше, если их первой найдет полиция», — написал активист.

По мнению Стерненко, в Одессе до сих пор активно действуют пророссийские движения, поддерживаемые мэром Трухановым. Так что уничтожению таблички удивляться не стоит.

Напомним, ко Дню защитника Украины на Одесщине и Харьковщине вандалы отметились грязными выходками, разрушая могилы и обливая их краской. Подобные инциденты были зафиксированы также в Киеве и городе Мена Черниговской области.

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