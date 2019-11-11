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Происшествия

В Киеве разбили уникальное авто известного волонтера и автогонщика Алексея Мочанова (фото, видео)

13:49 11 ноября 2019 677
Автомобиль Мочанова
Инф. «ФАКТОВ»

Ночью 10 ноября Алексею Мочанову разбили Lincoln Conti Mark VI 1983 года выпуска, который был припаркован на улице Соломенской. Ранее у автогонщика приключился гипертонический криз. О ДТП Мочанов сообщает в Facebook.

По словам автогонщика, водитель, который устроил аварию, поленился проехать всего лишь 150 метров до перекрестка и решил развернуться в неподходящем для этого месте.

«Не хватило „истребителю“ три встречных полосы, засадил в мои двери плашмя „в лоб“, как швейлером. Жёстко», — написал Мочанов.

Автогонщик утверждает, что виновника ДТП сняли несколько камер с близлежащих зданий. В том числе зафиксирован и номер машины. Пока Мочанов ждет личного обращения, но в дальнейшем собирается действовать по закону.

Ранее сообщалось, что известный футболист разбил автомобиль стоимостью 350 тысяч долларов.

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