Украина

Зеленский назначил бывшего следователя главой Кировоградской области: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. Ранее президент назначил Алексея Кучера главой Харьковской области. О назначении в Кировоградской области сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал еще 8 ноября, другим указом он освободил Светлану Лобанову от временного исполнения обязанностей главы Кировоградской облгосадминистрации.

Андрей Балонь родился во Львовской области. Он получил диплом Национального университета внутренних дел. Работал следователем во Львовской, Житомирской и Полтавской областях — на разных должностях. С мая 2017 года по апрель 2019 года был заместителем председателя Херсонской облгосадминистрации.

Ранее сообщалось, что представили нового председателя Черниговской облгосадминистрации Андрея Прокопенко — он раньше работал в нефтяной компании ТНК-ВР (Би-Пи).

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