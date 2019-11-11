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Бывший командир «Айдара» раскрыл резонансные детали допроса в СБУ (видео)
Бывшего командира роты «Айдара» Игорь Лапин, которого вызывали на допрос в СБУ, рассказал, что следствие интересуют события лета 2014 года, когда украинцы прорывали блокаду вокруг аэропорта в Луганске.
Игорь Лапин рассказал, что во время одного из боев «айдаровцы» взяли в плен 12 человек боевиков, среди которых было несколько раненых. Их отправили к медикам, но один из боевиков умер. Однако потом делали эксгумацию, а тело погибшего передали на оккупированные территории Донбасса.
«Теперь имеем уголовное дело об убийстве граждан России. Кстати, из Москвы. Дергают наших ребят. Был в СБУ, давал показания в качестве свидетеля», — отметил Лапин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Государственном бюро расследований заявляли, что допросят всех моряков, которых Россия захватила в районе Керченского пролива осенью 2018 года.
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