- 18:03 В Киеве зафиксировали второй за неделю случай дифтерии, и снова в Дарницком районе
- 17:38 Оккупанты инкриминируют задержанному в Крыму "свободовцу" Приходько подготовку теракта
- 17:37 Предотвратить инсульт: где в Киеве бесплатно проверить здоровье (адреса)
- 17:35 В Киеве отложили полное внедрение е-билета: названы новые сроки
- 17:20 Известный продюсер Максим Фадеев пережил клиническую смерть
- 17:19 Эффективно ли утепление отдельной квартиры в многоэтажном доме?
- 17:19 Выселять никого не будут: Троян прокомментировал визит полиции к ветеранам АТО в Золотом
- 17:08 Традиционный жидкий, в таблетках и желатиновых капсулах: где и как производят настоящий «Корвалол»
- 17:06 Масштабный пожар в Москве: в МЧС назвали причину
- 16:55 СБУ обезвредила агента ФСБ, готовившего межэтнические столкновения в Украине
- 16:51 В Болгарии поймали на шпионаже российского дипломата
- 16:37 Анастасия Заворотнюк сделала роскошный подарок матери
СБУ поймала "артиллериста" боевиков "ЛНР", зарабатывавшего на обстрелах Счастья (фото)
В Луганской области контрразведка СБУ задержала боевика террористической «ЛНР», который был артиллеристом и принимал участие в обстрелах жилых массивов города Счастье. Ранее на Луганщине задержали боевика, который ехал за визой и планировал уехать в одну из стран Балтии.
В СБУ уточняют, что задержанный житель Луганска вступил в ряды незаконных вооруженных формирований в 2015 году «из-за наживы». После тренировки на полигоне был зачислен в так называемый гаубично-артиллерийский дивизион.
«Боевик „зарабатывал на жизнь“, обстреливая жилые массивы Счастье и позиции украинских военных. В конце концов, он выяснил, что быть боевиком — занятие совсем неприбыльное. Поэтому в поисках лучшего заработка перебрался к родственникам на контролируемую часть Луганской области, где его уже ждала СБУ», — говорится в сообщении.
Также в СБУ добавили, что за «боевые заслуги» боевику грозит до 15 лет лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на админгранице с аннексированным Крымом, на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» украинские пограничники задержали 35-летнего мужчину, который воевал в рядах боевиков, но потом разочаровался в «русском мире» и уехал на заработки в Россию, где и находился до последнего времени.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Поцелуй Дикусара и потеря сознания одной из фавориток: чем запомнился десятый эфир "Танців з зірками"
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт