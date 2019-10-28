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Украина

СБУ поймала "артиллериста" боевиков "ЛНР", зарабатывавшего на обстрелах Счастья (фото)

15:22 28 октября 2019 303
Боевик
Инф. «ФАКТОВ»

В Луганской области контрразведка СБУ задержала боевика террористической «ЛНР», который был артиллеристом и принимал участие в обстрелах жилых массивов города Счастье. Ранее на Луганщине задержали боевика, который ехал за визой и планировал уехать в одну из стран Балтии.

В СБУ уточняют, что задержанный житель Луганска вступил в ряды незаконных вооруженных формирований в 2015 году «из-за наживы». После тренировки на полигоне был зачислен в так называемый гаубично-артиллерийский дивизион.

«Боевик „зарабатывал на жизнь“, обстреливая жилые массивы Счастье и позиции украинских военных. В конце концов, он выяснил, что быть боевиком — занятие совсем неприбыльное. Поэтому в поисках лучшего заработка перебрался к родственникам на контролируемую часть Луганской области, где его уже ждала СБУ», — говорится в сообщении.

Также в СБУ добавили, что за «боевые заслуги» боевику грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на админгранице с аннексированным Крымом, на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» украинские пограничники задержали 35-летнего мужчину, который воевал в рядах боевиков, но потом разочаровался в «русском мире» и уехал на заработки в Россию, где и находился до последнего времени.

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