Киевлян предупредили о надвигающемся тумане

Украина

Во вторник, 12 ноября, ночью и утром в Киеве и областях Украины будет сильный туман. Ранее сильные туманы уже нарушали работу аэропортов во многих городах Украины. Об этом сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным УкрГидрометцентра видимость составит 200−500 метров; днем в западных областях порывы ветра будут достигать 15−20 м/с — I уровень опасности, желтый.

В Киеве и Киевской области 12 ноября также ночью и утром будет сильный туман с видимостью 200−500 метров.

Ранее сообщалось, что туманная погода, которая установилась в Украине в последние дни, затрудняет видимость на дорогах, вносит изменения в график работы аэропортов, а также способствует появлению слухов о якобы чрезмерном загрязнении воздуха в столице и Киевской области.

Фото: informator.ua

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