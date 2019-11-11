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На Черниговщине в кафе после жалобы отключили три десятка российских телеканалов
В городе Бобровица в одном из кафе транслировались российские каналы. Ранее сообщалось, что российский пропагандистский телеканал Russia Today поставили на место в Европе. Информация о нарушении в Бобровице поступила к Ирине Сенченко, представителю Национального совета в Черниговской области. Об этом сообщает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.
Представитель регулятора выехал на место вместе с сотрудниками СБУ. Была зафиксирована трансляция 26 российских программ: «Russia Today TV», «НТВ», «Рен ТВ», «Петербург 5», «РТР-Планета», «НТВ Мир», «РосБизнесКонсалтинг-ТВ», «Россия 24», «МИР 24» и других.
Все эти каналы ограничены для распространения на территории Украины. Специалисты СБУ провели разъяснительную беседу с руководством учреждения об ответственности по статье 436 УК Украины: «Пропаганда войны». Показ российских телеканалов в кафе был приостановлен.
Ранее сообщалось, что российские СМИ запустили очередной фейк об обстреле журналистов на Донбассе.
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