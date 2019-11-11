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Пономарев на концерте в Киеве представит 10 премьер
Популярный украинский певец, народный артист Украины Александр Пономарев, который ранее поделился детскими воспоминаниями и рассказал о болезни, готовится к сольному концерту «Невероятная». Подготовка идет уже два месяца. Певец ежедневно репетирует по четыре часа с оркестром и хором. Он обещает устроить аншлаг на сцене. Говорит, над концертом работают 400 человек.
16 ноября во Дворце «Украина» Пономарев представит 30 композиций в современной аранжировке. Обещает десять премьер. Одна из них — песня «Закоханий». Петь Александр будет с хором под музыку заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины.
На вопрос поклонниц — занято ли его сердце — Александр предпочитает отмалчиваться. Говорит, все свои чувства выражает в песнях.
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