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«Читаем с легким недоумением»: у Заворотнюк прокомментировали слова Разина
Родственники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, объединившись в группу ее поддержки в Instagram, выступили с ответом на высказывание продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина о том, что исполнительница роли прекрасной няни пошла на поправку.
При этом Разин ссылался на некие источники, напоминает издание Teleprogramma.pro.
Кроме того, продюсер упомянул, что его предсказания «очень осторожные», так как у его «надежного источника» во врачебных кругах сейчас нет доступа к госпитализированной актрисе.
На удивление, ответ родственников Анастасии выдержан в спокойном, доброжелательном тоне. Они поблагодарили продюсера за проявленный интерес к их проблеме. А также за то, что хотя бы на этот раз он дал утешительные прогнозы.
Ведь ранее именно Разин озвучил диагноз актрисы «глиобластома», а также описал возможную причину заболевания — омоложение стволовыми клетками. Якобы сама Анастасия делилась с ним подробностями.
«Мы читаем эти заявления с легким недоумением. Но, как бы там ни было, присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что, когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично», — говорится в сообщении в аккаунте в поддержку Заворотнюк.
Куда более несдержанными были комментарии пользователей сети: «У нас только двое все обо всех знают! Садальский и Разин», «Разин — в каждой бочке затычка! Всех и все он знает», «Имея таких „друзей“, и врагов не надо», «Насколько это низко — пиариться за счет чужих проблем, тем более, когда речь идет о серьезных проблемах со здоровьем».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фигуристка Татьяна Навка опубликовала в своем Instagram фото, на котором поклонники смогли увидеть и Анастасию Заворотнюк. На снимке артистка здорова и счастливо улыбается. Фото привело в легкое замешательство поклонников актрисы Анастасии Заворотнюк, которые решили, что она выздоровела и покинула больницу.
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