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Шоу-бизнес

Мужу Заворотнюк не хватает денег на лечение жены

11:05 11 ноября 2019 136
Заворотнюк и Чернышев
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Мужу больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Петру Чернышеву не хватает денег на лечение жены, именно поэтому он вернулся на лед.

Как пишет издание «7 дней», Чернышева многие осуждают, что он «бросил больную жену ради работы», но мужчина вынужден зарабатывать, ведь лечение актрисы стоит от 100 до 200 тыс. рублей в день.

«Конечно, все мысли Петра сейчас только об одном, вряд ли ему хочется улыбаться, но он большой профессионал. Ему надо зарабатывать огромные деньги на спасение жены, и это очевидно», — цитирует издание коллегу Чернышева.

Как известно, Татьяна Навка ранее перечислила все заработанные деньги от мюзикла «Аленький цветочек» Заворотнюк. Тогда семья актрисы отметила, что Навке родные Заворотнюк благодарны, но денег на лечение хватает.

Кстати, после «Аленького цветочка» Чернышев планирует начать работу над новогодним шоу-спектаклем «Спящая красавица» под руководством Татьяны Навки.

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