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Украина

Не он первый: Пристайко объяснил, почему Зеленский пытается договориться с Путиным

4:25 12 ноября 2019 12
Зеленский Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский пытается наладить определенное взаимодействие с лидером РФ Владимиром Путиным в ответ на ожидания наших сограждан и в интересах Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова», передает Укринформ.

«Каждый глава государства делает честную попытку не то чтобы договориться с Путиным, а найти какую-то возможность взаимодействовать, возможность так построить отношения, чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала. И я считаю, что мы, украинцы, дали шанс конкретному человеку — Владимиру Зеленскому — стать президентом и повести эту страну вперед, не только рассчитываем, а требуем от него, чтобы он сделал эту попытку. Он ее сейчас делает, мы сейчас это наблюдаем», — отметил Пристайко.

Он добавил, что Украина ради встречи лидеров «нормандской четверки» выполнила довольно болезненные для общества условия.

Также министр предложил «сесть и договориться» в «критический момент нашей истории».

При этом Пристайко признает, не возлагает больших надежд на ожидаемую встречу президентов Украины и России.

«Мы с вами — особенно те, кто долго в этом» бизнесе «, как я — осознаем, что вряд ли удастся достичь какого-то серьезного значительного прогресса. Но, с другой стороны, попробовать мы не можем перед народом», — убежден глава МИД.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Вадим Пристайко заявил, что представители Российской Федерации постоянно выдвигают новые условия при подготовке встречи лидеров стран-участниц нормандского формата. Так, к подписанию «формулы Штайнмайера» и разведению войск они требуют подписать некий «документ» с «жесткими условиями» для переговоров.

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