24.46 / 24.50 24.46 / 24.50
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Пенсия в Украине: в систему выплат для части пенсионеров внесут изменения

6:53 12 ноября 2019 158
Пенсия в Украине
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский издал Указ № 837/2019, которым предусмотрено создание Кабинетом министров ряда законопроектов, призванных изменить систему выплат пенсионерам.

Об этом пишет АиФ.

В частности, предполагается, что до 31 декабря текущего года в стране будет предоставляться большинство административных услуг в электронном виде, в том числе и пенсионное обеспечение с учетом потребностей граждан с инвалидностью.

На веб-портале ПФУ также до конца года должен заработать «Пенсионный калькулятор» для автоматического расчета размера пенсионных выплат.

Кроме того, до 30 июня 2020 года будут проведены следующие изменения:

  • назначение пенсий по возрасту будет происходить автоматически, по достижении гражданином пенсионного возраста, без его обращения в соответствующие органы соцзащиты;
  • для работников, занятых на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по списку № 1 и на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, будет в обязательном порядке введена профессиональная накопительная пенсионная система.

Еще одно нововведение: до конца следующего года правительство намерено внедрить адресный подход предоставления комплексной социальной поддержки населению, создав действенную систему осуществления верификации мониторинга социальных выплат, в частности, пенсий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ряд категорий пенсионеров могут рассчитывать на надбавку к «основной» пенсии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Король Малайзии и Оксана Воеводина

«Я твой Чебурашка, ты – мой кролик»: появилось видео со свадьбы короля Малайзии и россиянки, которые развелись со скандалом

Станция «Подзамче» во Львове

На вокзале во Львове трагически погиб подполковник ВСУ

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко в соблазнительном мини засветилась в Одессе (фото)

маршрутка

Не оставил беременную в беде: сеть восхитил поступок маршрутчика под Днепром

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер