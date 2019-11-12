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Пенсия в Украине: в систему выплат для части пенсионеров внесут изменения
Президент Украины Владимир Зеленский издал Указ № 837/2019, которым предусмотрено создание Кабинетом министров ряда законопроектов, призванных изменить систему выплат пенсионерам.
Об этом пишет АиФ.
В частности, предполагается, что до 31 декабря текущего года в стране будет предоставляться большинство административных услуг в электронном виде, в том числе и пенсионное обеспечение с учетом потребностей граждан с инвалидностью.
На веб-портале ПФУ также до конца года должен заработать «Пенсионный калькулятор» для автоматического расчета размера пенсионных выплат.
Кроме того, до 30 июня 2020 года будут проведены следующие изменения:
- назначение пенсий по возрасту будет происходить автоматически, по достижении гражданином пенсионного возраста, без его обращения в соответствующие органы соцзащиты;
- для работников, занятых на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по списку № 1 и на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, будет в обязательном порядке введена профессиональная накопительная пенсионная система.
Еще одно нововведение: до конца следующего года правительство намерено внедрить адресный подход предоставления комплексной социальной поддержки населению, создав действенную систему осуществления верификации мониторинга социальных выплат, в частности, пенсий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ряд категорий пенсионеров могут рассчитывать на надбавку к «основной» пенсии.
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