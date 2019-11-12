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Украинская делегация собирается вернуться в ПАСЕ: сделано важное заявление
Украинская делегация может принять участие в сессии ПАСЕ в январе 2020 года. Ранее сообщалось, что РФ в ПАСЕ хочет быть представлена псевдодепутатами из оккупированного Крыма. О стратегии украинской делегации вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.
«Должна быть политика здравого смысла. Она предполагает, что ты должен принимать решения, адекватные ситуации и своей стратегии. Ответ на вопрос, нужно ли было украинской делегации ехать в октябре на сессию ПАСЕ, по моему мнению „Нет“. Нужно ли поехать в январе — да», — говорит Дмитрий Кулеба.
Он объясняет это тем, что в январе произойдет перезагрузка Ассамблеи и люди, которые возвращали РФ, лишатся своих должностей. Тогда появится шанс на обновление.
По словам вице-премьера, Украина смогла сделать несколько чувствительных выпадов в адрес ПАСЕ — сначала отозвала посла, затем отозвала приглашение наблюдать за выборами. В итоге председатель ПАСЕ Паскье сманипулировала правилами Ассамблеи и лишила украинскую делегацию всех прав.
«Как к таким людям можно возвращаться, работать с ними, жать им руки? Я считаю, что январь — это возможность вернуться в Ассамблею, показать, что мы способны на жесткие решения, если наши интересы жестко игнорируются. Бросать Ассамблею раз и навсегда — это неправильно категорически. Бьют тебя — бей в ответ. Но уходить с ринга — это неправильно», — подчеркнул Кулеба.
Ранее сообщалось, что Украина попросила НАТО предоставить статус участника партнерства расширенных возможностей.
Фото: LIGA.net
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