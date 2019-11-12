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Рада поддержала регулирование цен на рынке электроэнергии: что изменится
Парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект, который предусматривает временное регулирование цен на рынке электроэнергии. Ранее лидер самой крупной фракции заявил о возможном роспуске Рады. О результатах голосования сообщает РБК-Украина.
Законопроект поддержали 295 народных депутатов. Документ предусматривает предотвращение неконтролируемого роста цен на электроэнергию и до 1 июля 2023 года предоставляет Регулятору право устанавливать предельные цены на следующих видах рынка: «на сутки вперед», внутрисуточном и балансирующем для каждой торговой зоны.
Также до 1 апреля 2020 года разрешается устанавливать тариф на отпуск электроэнергии для ТЭЦ, которые комбинируют производство электрической и тепловой энергии. Случаи установки такого тарифа предусмотрены решением Кабинета министров Украины о возложении специальных обязанностей и направлены на предотвращение проблемных ситуаций.
Регулятор также сможет принимать решение об обязательности подачи производителями предложений (заявок) на продажу электрической энергии на рынке «на сутки вперед».
Ранее сообщалось, что для населения подорожал газ.
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