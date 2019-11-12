Украина

Польша по запросу Интерпола задержала еще одного украинца: что об этом известно

Во вторник, 12 ноября, польские пограничники задержали в пункте пропуска «Корчова» 49-летнего гражданина Украины. Причиной стала «красная» нота Интерпола, которая поступила по запросу США. Ранее поляки задержали легендарного ветерана АТО Игоря Мазура. О происшествии на пункте «Корчова» сообщает «Укринформ».

«Лицо задержали на пункте пропуска „Корчова“ в четыре утра, когда оно пыталось пересечь границу», — проинформировала Эльжбета Пикор, пресс-секретарь Бещадского отдела Пограничной службы Польши.

Она утверждает, что этот гражданин Украины уже пять лет находится в розыске — американские правоохранители подозревают его в мошенничестве и подделке документов, которые необходимы для получения виз США.

Польские пограничники задержали украинца и передали полиции, а его дальнейшую судьбу будет решать суд. По словам Пикор, это может быть суд в Перемышле либо в Ярославе Подкарпатского воеводства.

«Красная» нота Интерпола означает наивысший уровень международного розыска. Это обозначение применяется для особо опасных преступников.

Ранее сообщалось, что стало известно, когда состоится судебное заседание по делу украинского ветерана «Тополи», задержанного по обращению российских спецслужб.

Фото: espreso.tv

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