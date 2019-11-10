Украина

Все зависит от России: стало известно, когда состоится судебное заседание по делу Мазура

Судебное заседание по делу ветерана АТО Игоря Мазура, задержанного в Польше по обращению российских спецслужб, состоится, когда российская сторона передаст экстрадиционный запрос и материалы дела.

Об этом рассказал украинский консул в Люблине Юрий Кучерявый, передает «РБК-Украина».

По его словам, в настоящее время польская прокуратура ожидает материалов подтверждения розыска Мазура каналами Интерпола, а также тех, в которых говорится, в чем именно обвиняют АТОшника.

По мнению Мазура, суд может состояться уже на следующей неделе.

Напомним, 9 ноября в Польше на пункте пропуска «Дорогуск» задержали ветерана АТО и сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Задержание было проведено по запросу РФ. Его якобы обвиняют в участии в боевых действиях на территории России против федеральных сил.

Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, сегодня суд по избранию меры пресечения Мазуру не состоялся. Мазура передали на поруки Генерального консула Украины в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве.

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