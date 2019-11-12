Животным в зоопарке оккупированной Горловки грозит смерть от голода и холода (фото)

Люди и звери

Работники закрывшегося завода «Стирол» в оккупированной Горловке пытаются спасти зоопарк предприятия. Свое обращение к землякам они разместили в местной группе в социальной сети. Просят помочь с кормом для животных.

«Крик души! Мы, сотрудники предприятия «Стирол», находимся на грани отчаяния и в этот раз думаем не о себе. Все знают, что у нас есть зоопарк, который принадлежит заводу. Зоопарку уже 25 лет, и все эти годы нам удавалось сохранить редкие виды животных. У нас живут лошади Пржевальского, которые занесены в Международную Красную книгу, муфлоны, камерунские козы, пони, ослики, енотовидные собаки, страусы эму. Есть романовские овцы и небольшие свинки-пекари из Южной Америки.

Большая коллекция птиц: лебеди-шипуны, лебеди черные австралийские, казарки канадские, нырки красноголовые, утки-пеганки, утки серебристые кряквы, утки мускусные, фазаны серебряные, павлины и цесарки африканские. Имеется пара хищных птиц — канюков…

…Мы в таком положении, что нам уже просто нечем кормить животных. При том, что мы сами сидим без денег, мы пытались до последнего помогать зоопарку, но и у нас возможности иссякли. Животные находятся в ужасающем состоянии, а впереди зима. На отопление помещений средств тоже нет. Недавно у нас сменили директора завода, и теперь вообще поддержки нет…

Мы понимаем, что люди тоже не в лучшем положении, но ведь животные не могут защитить себя! Слезно просим вас, распространить нашу просьбу! Все, кто может, помогите нам, пожалуйста! Нам нужен корм, овес, крупы, очень нужны куриные головы для орлов! Если кто-то найдет возможность — приносите нам на завод… Не бросайте нас, помогите!".

В своем обращении и комментариях в ветке, работники «Стирола», многим из которых так и не была выплачена задолженность по зарплате, перечисляют всех «крепких хозяйственников», к которым они обращались, но ответ, по их информации, один: все «пожимают плечами и ничего не предпринимают».

Земляки довольно активно откликнулись на призыв о помощи. Готовы дать крупы, а некоторые даже намерены поделиться детским питанием из российской гуманитарной помощи, о качестве которого «ФАКТЫ» писали не раз.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, в зоопарке Луцка украли ценных попугаев. А в старейшем зоопарке Украины не знают, куда поселить подаренных им хищников.

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