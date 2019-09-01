Украина

«Кто пойдёт на Пушилина, напомните ему про зарплату»: бюджетников в ОРДО согнали на митинг, оставив без денег (фото)

В ряде оккупированных городов Донетчины работники бюджетной сферы остались без зарплаты. Об этом пострадавшие пишут в социальной сети.

«Ко дню города сделали горловчанам подарок, оставили без зарплаты, спасибо большое. Но, на митинг явка обязательна! Спасибо министерству! Кто пойдёт на Пушилина, напомните ему про зарплату», -- пишет в ВК участница форума жительниц оккупированной Горловки, которая, судя по всему, трудится в сфере образования.

В комментариях работницы медицинских учреждений, управления труда и социальной защиты также жалуются на то, что им своевременно не выплатили зарплату. При этом на торжественные мероприятия ко Дню города, где участвовало нынешнее руководство города и глава так называемой «республики» Денис Пушилин, бюджетников заставили явиться в приказном

порядке. Вот женщины и уповали на то, что, там им разрешат приблизиться к главарю «ДНР», чтобы пожаловаться на свои проблемы.

Однако, судя по фотоотчетам в «официальных» пабликах оккупантов, все прошло по намеченному сценарию. Пушилин наградил особо преданных оккупантам, в числе которых был, конечно же, и самозванный мэр Горловки, создатель террористического батальона «Кальмиус» Иван Приходько и бывший журналист украинского издания, ныне журналист, работающий на оккупантов — на

снимке у него половина лица спрятана под косынкой.

Стоит отметить, что раздавал награды по случаю 240-й годовщины основания Горловки Пушилин в

городском культурно-спортивном коммерческом центре закрывшегося в период оккупации гиганта химической промышленности Украины «Стирол».

Аналогичная ситуация наблюдается как в оккупированной Макеевке, так и в Донецке, где с пустыми карманами встретили День города.

Как ранее писали «ФАКТЫ» в сентября на оккупированной части Донбасса ряд угледобывающих предприятий могут закрыться. Впрочем, судя по снимкам с раздачи орденов и званий в Горловке, на благосостоянии главы так называемой «республики» патовая экономическая ситуация в ОРДО никак не отражается.

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