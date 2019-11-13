24.37 / 24.61 26.80 / 27.19
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Сухо и тепло: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

7:19 13 ноября 2019 39
Желтые листья
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 13 ноября, в Украине установится сухая и достаточно теплая погода — в страну пришел антициклон.

Как сообщают в Укргидрометцентре, температура воздуха днем в среду на востоке страны поднимется до +14+16 градусов тепла, на севере будет прохладнее — до +9+12, в центре страны — до +12+14. Теплее всего традиционно будет на юге — до +16 градусов, а в Крыму и до +18 градусов. Практически по всей территории страны ожидается переменная облачность. Небольшие дожди вероятны, разве что, в Закарпатской области.

В четверг, 14 ноября, температура воздуха днем снизится на пару градусов. Также ожидается переменная облачность. Однако дожди из Закарпатской области пройдут немного на восток — осадки возможны также в Ивано-Франковской и Львовской областях, а также на Волыни.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует первые морозы в середине ноября, за которыми придет потепление. По его словам, настоящую зиму следует ожидать с 12 декабря.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Потап и группа MOZGI

В семье Потапа ждут пополнения

Пенсия в Украине

Пенсии пересмотрят в декабре: кто останется без повышения

Егор Кончаловский

Кончаловский тайно женился (фото)

Кот Квилти

Свободолюбивого кота посадили в одиночную камеру за то, что выпускает на волю других кошек приюта (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер