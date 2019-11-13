Украина

Сухо и тепло: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

В среду, 13 ноября, в Украине установится сухая и достаточно теплая погода — в страну пришел антициклон.

Как сообщают в Укргидрометцентре, температура воздуха днем в среду на востоке страны поднимется до +14+16 градусов тепла, на севере будет прохладнее — до +9+12, в центре страны — до +12+14. Теплее всего традиционно будет на юге — до +16 градусов, а в Крыму и до +18 градусов. Практически по всей территории страны ожидается переменная облачность. Небольшие дожди вероятны, разве что, в Закарпатской области.

В четверг, 14 ноября, температура воздуха днем снизится на пару градусов. Также ожидается переменная облачность. Однако дожди из Закарпатской области пройдут немного на восток — осадки возможны также в Ивано-Франковской и Львовской областях, а также на Волыни.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует первые морозы в середине ноября, за которыми придет потепление. По его словам, настоящую зиму следует ожидать с 12 декабря.

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