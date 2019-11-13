- 07:45 Где смотреть онлайн Украина – Эстония: расписание трансляций матча
- 07:41 Воруют с помощью «курьеров»: украинцев предупредили о хитрой схеме мошенников
- 07:33 Украина — Эстония: онлайн-трансляция матча
- 07:28 Новые тренды в маникюре: модные цвета и эффекты, кристаллы
- 07:27 В Киеве 13 ноября перекроют Северный мост
- 07:19 Сухо и тепло: какой будет погода в Украине в ближайшие дни
- 07:16 Меган Маркл и принц Гарри заявили королеве Елизавете, что не приедут к ней на Рождество
- 06:59 На Донбассе подорвались два бойца ВСУ: подробности ЧП
- 06:47 «Упасть в обморок от счастья»: фанат случайно встретил Пугачеву во время шопинга
- 06:42 Назван самый сексуальный мужчина в мире
- 05:55 Не пропадать же добру: в ЮАР начали выпускать джин из слоновьего навоза
- 05:25 В платежках возможны ошибки: в Кабмине предупредили украинцев
Сухо и тепло: какой будет погода в Украине в ближайшие дни
В среду, 13 ноября, в Украине установится сухая и достаточно теплая погода — в страну пришел антициклон.
Как сообщают в Укргидрометцентре, температура воздуха днем в среду на востоке страны поднимется до +14+16 градусов тепла, на севере будет прохладнее — до +9+12, в центре страны — до +12+14. Теплее всего традиционно будет на юге — до +16 градусов, а в Крыму и до +18 градусов. Практически по всей территории страны ожидается переменная облачность. Небольшие дожди вероятны, разве что, в Закарпатской области.
В четверг, 14 ноября, температура воздуха днем снизится на пару градусов. Также ожидается переменная облачность. Однако дожди из Закарпатской области пройдут немного на восток — осадки возможны также в Ивано-Франковской и Львовской областях, а также на Волыни.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует первые морозы в середине ноября, за которыми придет потепление. По его словам, настоящую зиму следует ожидать с 12 декабря.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!