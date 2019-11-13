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Украина

Противники продажи земли принесли под Раду свинью в гробу: опубликованы фото и видео

10:26 13 ноября 2019 129
Свинья в гробу
Инф. «ФАКТОВ»

Протесты аграриев в 13 регионах Украины, выступающих против продажи сельхозземель, в среду, 13 ноября, переместились под Верховную Раду, где парламентарии занялись земельными вопросами.

Протестующие принесли к зданию парламента свинью в гробу. Видео с акции протеста в сеть выложил фотокорреспондент Ян Доброносов.

Он также сообщил, что народные депутаты из фракции «Слуга народа» охраняли парламентскую трибуну до начала заседания Рады.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перед началом работы Рады в парламент на заседание фракции «Слуги народа» приехало руководство страны — президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и спикер парламента Дмитрий Разумков. Также участие в заседании приняли глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник Зеленского Сергей Шефир.

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