Не выдержало сердце: в Днепре умерла известная волонтер

Происшествия

В Днепре скончалась известная волонтер Наталия Иванова. Информация об этом появилась на ее странице в Facebook. Напомним, на днях в Киеве жестоко избили ветерана АТО — бойца 90-го батальона Игоря Панова (позывной «Хан») — и его жену Оксану.

Согласно опубликованной информации, у женщины не выдержало сердце.

«Сегодня в больнице Днепра от сердечного приступа умерла самоотверженная патриотка Украины, известный волонтер Наталья Иванова», — говорится в сообщении.

Наталья Иванова

Прощание с покойной назначено на среду, 13 ноября. Начало церемонии — 14:00. Она пройдет на территории больницы № 2 города Днепр.

В комментариях пользователи выразили соболезнования и отметили, что Наталья помогала не только бойцам ВСУ, но и обычным землякам, нуждающимся в помощи. А одна из пользовательниц призналась, что для нее известие о смерти женщины стало настоящим «ударом «Града».



Напомним, ранее в Винницкой области скончался бывший пленник боевиков «ДНР» Роман Савков, попавший к боевикам летом 2017 года во время боев под Красногоровкой. Обострившийся в плену сахарный диабет и другие болезни стали причиной, что Роман умер в возрасте 30 лет.

Фото Facebook Наталья Иванова

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter