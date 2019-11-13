24.29 / 24.53 26.68 / 27.07
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Не выдержало сердце: в Днепре умерла известная волонтер

10:41 13 ноября 2019 665
Наталья Иванова с подопечными бойцами ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре скончалась известная волонтер Наталия Иванова. Информация об этом появилась на ее странице в Facebook. Напомним, на днях в Киеве жестоко избили ветерана АТО — бойца 90-го батальона Игоря Панова (позывной «Хан») — и его жену Оксану.

Согласно опубликованной информации, у женщины не выдержало сердце.

«Сегодня в больнице Днепра от сердечного приступа умерла самоотверженная патриотка Украины, известный волонтер Наталья Иванова», — говорится в сообщении.

Наталья Иванова

Прощание с покойной назначено на среду, 13 ноября. Начало церемонии — 14:00. Она пройдет на территории больницы № 2 города Днепр.

В комментариях пользователи выразили соболезнования и отметили, что Наталья помогала не только бойцам ВСУ, но и обычным землякам, нуждающимся в помощи. А одна из пользовательниц призналась, что для нее известие о смерти женщины стало настоящим «ударом «Града».


Напомним, ранее в Винницкой области скончался бывший пленник боевиков «ДНР» Роман Савков, попавший к боевикам летом 2017 года во время боев под Красногоровкой. Обострившийся в плену сахарный диабет и другие болезни стали причиной, что Роман умер в возрасте 30 лет.

Фото Facebook Наталья Иванова

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Пенсии пересмотрят в декабре: кто останется без повышения

Потап и группа MOZGI

В семье Потапа ждут пополнения

Егор Кончаловский

Кончаловский тайно женился (фото)

Кот Квилти

Свободолюбивого кота посадили в одиночную камеру за то, что выпускает на волю других кошек приюта (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер