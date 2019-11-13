Джамала удивила озорным постельным фото

Шоу-бизнес

Популярная певица Джамала, сразившая выступлением и роскошным платьем с пикантным декольте на шоу «Танці з зірками», удивила озорным постельным фото.

Певица, которая избегает откровенных и провокационных фото, опубликовала на своей странице в Instagram редкий снимок, на котором она в халате прыгает на кровати. Таким образом Джамала приветствовала своих подписчиков.

«Друзі, нас вже 800 000. Дякую, Sağ oluñız, Thank you, Cпасибо за те, що слідкуєте, коментуєте, ставите вподобайки та завжди підтримуєте! Далі буде більше», — пообещала она.

Напомним, сейчас Джамала находится в гастрольном туре по городам Украины, посвященном 10-летию ее творчества. Накануне певица дала откровенное интервью «ФАКТАМ», в котором рассказала о карьере и материнстве, любви к мужу и воспитании сына.

Ранее певица представила неожиданную коллаборацию — совместную песню «Кохаю» с рэпером Джаном Халибом, концерт которого недавно состоялся в Киеве.

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