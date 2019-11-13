24.29 / 24.53 26.68 / 27.07
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Сильный ветер и дождь в Закарпатье: синоптик рассказала о погоде 14 ноября

12:10 13 ноября 2019 17
Дождь
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 14 ноября, дожди в Украине ожидаются лишь на Закарпатье и в Прикарпатье, на остальной территории будет сухо.

«Пока в Украине дерутся рекорды засушливого длительного периода, Венеции так надоели шумные туристы, она угрожает вообще уйти под воду. Пока у нас царит антициклоническая погода, то есть, без осадков, южную часть Европы в результате деятельности активных циклонов периодически заливает», — пишет в соцсетях синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, в Украине будет по-прежнему ветрено — юго-восточный ветер ожидается порывистым, до сильного.

«Температура воздуха, по сравнению с большинством стран Европы, высокая, днем 8 + 12 градусов, на юге и западе + 13 + 19 градусов», — прогнозирует синоптик и добавляет, что погода в последний месяц осени комфортна, как для ноября.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что до конца текущей недели серьезного похолодания не будет. Оно возможно с 20 ноября.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Пенсии пересмотрят в декабре: кто останется без повышения

Потап и группа MOZGI

В семье Потапа ждут пополнения

Егор Кончаловский

Кончаловский тайно женился (фото)

Кот Квилти

Свободолюбивого кота посадили в одиночную камеру за то, что выпускает на волю других кошек приюта (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер