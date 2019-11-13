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Сильный ветер и дождь в Закарпатье: синоптик рассказала о погоде 14 ноября
В четверг, 14 ноября, дожди в Украине ожидаются лишь на Закарпатье и в Прикарпатье, на остальной территории будет сухо.
«Пока в Украине дерутся рекорды засушливого длительного периода, Венеции так надоели шумные туристы, она угрожает вообще уйти под воду. Пока у нас царит антициклоническая погода, то есть, без осадков, южную часть Европы в результате деятельности активных циклонов периодически заливает», — пишет в соцсетях синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозам, в Украине будет по-прежнему ветрено — юго-восточный ветер ожидается порывистым, до сильного.
«Температура воздуха, по сравнению с большинством стран Европы, высокая, днем 8 + 12 градусов, на юге и западе + 13 + 19 градусов», — прогнозирует синоптик и добавляет, что погода в последний месяц осени комфортна, как для ноября.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что до конца текущей недели серьезного похолодания не будет. Оно возможно с 20 ноября.
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