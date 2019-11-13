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Украина

Протаранил авто и угрожал «крышей»: в Харькове фискала поймали пьяным за рулем

13:05 13 ноября 2019 208
На месте происшествия
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове произошло ДТП с участием сотрудника налоговой. Он врезался в припаркованный автомобиль, а затем пытался скрыться с места происшествия. Ранее подобная ситуация приключилась с машиной автогонщика Алексея Мочанова. О происшествии в Харькове сообщает NewsRoom Kharkiv.

Харьковчанин Олег Коваленко обвиняет сотрудника налоговой в пьяном вождении и попытке скрыться с места ДТП. Об этом он написал в Facebook.

Коваленко утверждает, что он припарковал автомобиль на улице Гуданова. Затем выскочил на звук сигнализации и увидел повреждения на своей машине, а также уезжающий Hyundai Tucson. Потерпевший вместе со свидетелями догнал виновника ДТП и заблокировал ему проезд.

По словам Коваленко, за рулем был сильно пьяный мужчина, который после вызова полиции предложил ему деньги и заявил о своих «связях в Киевском райотделе». В это время за руль пересела жена водителя, завела авто и уехала, но патрульные догнали ее на соседней улице.

Оказалось, что в крови женщины содержится 2,54 промилле алкоголя (в 12,5 раз больше допустимой нормы). Ее муж от освидетельствования отказался.

По информации Коваленко, нарушитель работает начальником отдела в Главном управлении фискальной службы.

Сейчас обоим супругам правоохранители вменяют управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что в Киеве внедорожник насмерть сбил девушку.

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