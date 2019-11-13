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«Дело VAB Банка»: суд арестовал экс-чиновницу НБУ
В рамках дела «VAB Банка» Высший антикоррупционный суд Украины арестовал экс-директора генерального департамента банковского надзора Национального банка Украины.
Как сообщает «Радио Свобода», экс-чиновница может выйти под залог в размере 15 миллионов гривен. Тем временем «РБК-Украина» сообщает, что еще один фигурант данного дела — член совета НБУ отправлен под домашний арест.
В деле речь идет о выделении стабилизационного кредита «VAB Банку» в размере 1,2 млрд. гривен, который, как утверждают в НАБУ, был необоснованно выдан в 2014 году.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», среди восьми экс-чиновников, которым детективы НАБУ сообщили о подозрении, — бывший первый заместитель председателя Нацбанка Александр Писарук, который сейчас является председателем правления «Райффайзен Банка Аваль».
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