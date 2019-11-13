Ждем 1 января, когда нардепы утратят статус неприкасаемых, — Баканов

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Скандал, который обсуждается в обществе по переписке пранкера «Джокера» от имени Руслана Рябошапки с нардепом Тищенко, в результате которой последний проговорился о доплатах в конвертах, СБУ расследовать пока не будет. Когда с 1 января народные избранники потеряют свою неприкосновенность, тогда спецслужба начнет отрабатывать подобную информацию. Об этом в интервью «Главкому» заявил глава СБУ Иван Баканов.
Руководитель ведомства также считает, что депутаты не должны находиться в Раде с мобильными телефонами, чтобы не отвлекаться от обсуждения и принятия законов.
«На сегодня настолько все диджитализовано, что все должны помнить: там на балконе стоит человек с супероптикой и видит текст на экране. Я бы предложил заходить в зал Верховной Рады, в принципе, без телефонов. Это бы меньше отвлекало от работы», — сказал Баканов.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как на удочку пранкера «Джокера», который выдавал себя за генпрокурора Руслана Рябошапку, после скандала с интимной перепиской попался нардеп Богдан Яременко.
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