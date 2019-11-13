Общество и люди

Фестиваль «Загадочная Япония» и концерт джаз-дуэта INFLUUT: куда пойти в Киеве в выходные

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

14 и 16 ноября — опера «Богема»,

15 ноября — балет «Жизель»,

17 ноября — балет «Лебединое озеро»,

19 ноября — балет «Щелкунчик»,

20 ноября — опера «Фауст».

Начало в 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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С 14 по 29 ноября на Центральном железнодорожном вокзале пройдет интерактивная выставка Ukraine WOW. В экспозиции представлены уникальные экспонаты и инсталляции. У посетителей есть возможность озвучить мультфильмы о выдающихся украинцах и посмотреть, как украинские мастера ткут гобелены.

Адрес: пл. Вокзальная, 1, 14-я колея, выставочное пространство — здание багажного отделения с рампой.

Цена: 50 гривен. Для детей до 12 лет, пенсионеров, участников боевых действий бесплатно.

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17 ноября в 21:00 в Доме кино состоится концерт электроакустического джаз-дуэта INFLUUT из Швейцарии.

Адрес: ул. Саксаганского, 6, метро «Дворец спорта».

Вход свободный.

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17 ноября в 17:00 и 18 ноября в 19:00 в Metaculture можно посетить Театральную выставку-перформанс Studio Lajf Open Call (Чехия — Словакия).

Адрес: ул. Нижнеюрковская, 31, метро «Тараса Шевченко».

Вход свободный.

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20 ноября в Украинском доме откроется выставка «Медиазависимость. Украинская версия», базирующаяся на исследовании темы постмедийности в украинском искусстве от 80-х годов до наших дней. В экспозиции представлены работы художников Арсена Савадова, Олега Тистола, Василия Цаголова, Олега Голосия, Александра Гнилицкого и многих других. В программе: встречи с художниками, кураторские экскурсии, презентация книги искусствоведа Виктории Бурлаки «Постмедийная оптика. Украинская версия».

Выставка продлится до 12 декабря.

Адрес: ул. Крещатик, 2.

Цена: 50 грн.

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До 8 декабря в арт-пространстве Samskara проходит фестиваль «Загадочная Япония», который объединил древние традиции, поп-культуру и виртуальную реальность. В программе: экскурсии, лектории, мастер-классы, вечеринки, шоурумы и показ мод, школа ниндзя.

Часы работы: в четверг и пятницу — с 15:00 до 22:00, в субботу и воскресенье — с 11:00 до 22:00.

Адрес: Львовская площадь, 8а.

Цена: 150—200 грн.

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До 17 ноября в Центре современного искусства «Белый Свет» действует выставка «Левкасные миниатюры».

Адрес: ул. Пушкинская, 21.

Вход свободный.

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До 15 декабря в Музее современного искусства Украины открыта выставка украинских художников Олега Ержиковского, Виктора Козика, Бориса Литовченко, Валентина Реунова.

Адрес: ул. Кирилловская (Фрунзе), 41.

Вход свободный.

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До 30 декабря в Национальном музее «Киевская картинная галерея» проходит выставка «Николай и Федор Терещенко: становление династии коллекционеров».

Адрес: ул. Терещенковская, 9.

Цена: 5—35 грн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали отом, что в Национальном музее истории Украины открылась выставка археологических находок цивилизации Яншао, существовавшей в Китае в V — III тысячелетии до нашей эры, которая очень похожа на Трипольскую.

По данным синоптиков, погода до конца недели ожидается ветренная, но без существенного похолодания.

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