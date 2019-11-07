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Культура и искусство

Древняя культура Яншао, обнаруженная в Китае, на удивление похожа на Трипольскую

14:36 7 ноября 2019 109
культура Яншао
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

В Национальном музее истории Украины открылась выставка археологических находок цивилизации Яншао, существовавшей в V — III тысячелетии до нашей эры

— Удивительный факт: хотя Украину и Китай разделяют несколько тысяч километров, тем не менее в доисторические времена на территориях нашей страны и Поднебесной в одно и то же время существовали очень схожие земледельческие культуры — Трипольская и Яншао, — говорит заведующая отделом Национального музея истории Украины Валентина Янчук. — Совместно с нашими китайскими партнерами мы открыли выставку копий археологических находок культуры Яншао. Понятно, что они не нуждаются в особых условиях демонстрации и охраны, поэтому выставлены не под стеклом, а свободно. Экскурсоводы могут брать их в руки, чтобы во всех деталях показывать посетителям. Вскоре будут копии, которые разрешим брать в руки и самим посетителям.

Акцент на плакатах, выставленных возле копий археологических находок, делается на демонстрации конкретных примеров сходства Трипольской культуры (существовала в 5500—2750 годах до нашей эры) и культуры Яншао (5000—3000 годы до нашей эры). Нагляднее всего сходство видно в орнаментах на глиняной посуде.

И трипольцы, и люди культуры Яншао строили большие поселения, занимались земледелием. Открыл Яншао в 1921 году шведский геолог Юган Гуннар Андерсон, проводивший исследования на территории Китая. Следует сказать, что культура, подобная Трипольской и Яншао, существовала и на территории современного Туркменистана.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Полтавой при строительстве дороги случайно разрыли скифские курганы, а в Киеве археологи обнаружили поселение, которому три тысячи лет (фото).

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