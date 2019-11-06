«Долина фараонов — место невероятной силы»: в Египте украинские артисты поставили «Аиду»

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Те, кто бывал в Луксоре, который называют музеем под открытым небом, запоминают Долину фараонов на всю жизнь. Там каждая песчинка дышит историей. А от увиденного просто захватывает дух! И уж невероятно повезло тем, кто недавно смог увидеть в исторических декорациях Долины фараонов постановку знаменитой оперы Джузеппе Верди «Аида» с участием 150 украинских музыкантов симфонического оркестра «INSO-Львів» и капеллы «ДУМКА» под руководством дирижера-постановщицы Оксаны Лынив. Интересные подробности с места событий «ФАКТАМ» рассказала креативный директор академического симфонического оркестра «INSO-Львів» Иоланта Прышляк.

«Гости были из США, Бразилии, Австралии, Германии, Франции, Австрии…»

— Участвовать в международном проекте для всех нас было большой честью, — говорит Иоланта Прышляк. — Дирижировала огромным коллективом исполнителей в день премьеры 26 октября Оксана Лынив, а второй постановкой, 28 октября, — Маргарита Гринивецкая. Арт-директором постановки стал украинский оперный певец и режиссер Андрей Маслаков, а главным режиссером — немецкий режиссер Михаэль Штурм. Сольные партии в опере исполняли артисты из Кореи, Германии, Чехии, Испании, Венгрии, Болгарии. Партию жрицы представила украинская певица Елена Нагорная. На два вечера Луксор превратился в место действия знаменитой оперы Джузеппе Верди «Аида». Это произведение, события в котором разворачиваются в период правления фараонов, было написано по заказу для Каирского оперного театра. Премьера состоялась 150 лет назад. В театр тогда прибыл весь высший свет Каира, а также многочисленные почетные гости со всего мира. С тех пор опера исполнялась на самых престижных сценах. Среди исполнителей ведущих партий были Пласидо Доминго и Монсеррат Кабалье.

— И что примечательно, они участвовали в постановке оперы в Луксоре в 1987 году.

— Да, все верно. Фрагмент выступления можно и сегодня посмотреть в Интернете. Это было задолго до страшного террористического акта, который произошел в Луксоре в 1997 году и унес жизни более 60 человек. С тех пор масштабные культурные мероприятия в Долине фараонов больше не проводились. И вот, наконец, все изменилось. Возродить культурную традицию предложил египтянин, бывший артист балета Яссер Мустафа Шабан, чудом выживший в тот ужасный день.

Действие оперы «Аида» переносит зрителей в далекое время правления фараонов

— Говорят, на спектакле было огромное количество охраны.

— Признаюсь, столько военных одновременно я никогда не видела. Было даже поначалу жутковато, но все они оказались очень доброжелательны. Правда, просили их не фотографировать. Все гости проходили строжайший контроль службы безопасности.

— Все это можно понять. Страх не так просто искоренить.

— Это правда.

— Сколько человек смогли посмотреть постановку?

— За два дня спектакль посетили около трех тысяч зрителей. Билеты были недешевые — от 100 до 750 долларов. Но их раскупили очень быстро. Мы общались с немецким туристом. Он рассказал, что купил тур, в который было включено посещение оперы.

— Говорят, среди гостей были даже члены королевской семьи Иордании.

— Да, это так. Почетные гости в красивейших нарядах проходили по красной дорожке. В VIP-зоне зрители располагались в удобных креслах, обитых бархатом. Зрители были из США, Бразилии, Австралии, Германии, Франции, Австрии…

«Зрители снимали оперу на телефоны. В ночной пустыне был лес светящихся экранов!»

— Маршем победителей из оперы «Аида» уже давно принято чествовать футбольные команды, а вымышленное имя главной героини распространилось по всей планете.

— Да, это легендарное произведение. Сюжет оперы ведь основан на реальных событиях. История любви египетского полководца Радамеса и нубийской красавицы Аиды была описана на папирусе, который обнаружил французский египтолог Огюст Мариетт.

— Действие происходит в Фивах — древней столице Египта. А это же как раз и есть Луксор!

— И это просто фантастика, что постановка состоялась в таком месте — непосредственно у подножия храма царицы-фараона Хатшепсут, который является шедевром древнеегипетской архитектуры. Долина царей — место невероятной силы. Кажется, сама природа помогала артистам, игравшим в постановке. В момент наивысшего напряжения вдруг сорвался ветер. Природа сама создавала декорации. Просто мистика… И это при том, что поначалу погода встретила нас неприветливо, как чужаков. В день нашего прилета в Луксоре моросил дождь, серое небо было затянуто тучами, нечем было дышать. А провожала нас уже совсем в другом настроении — солнечном. Постановка всем очень понравилась. Зрители долго не отпускали нас со сцены. Аплодировали, кричали «Браво!». Многие снимали оперу на телефоны. Это не было запрещено. В ночной пустыне был лес светящихся экранов!

Постановка оперы «Аида» в Луксоре запомнится зрителям на всю жизнь. Виртуозно дирижировала оркестром Оксана Лынив (третья слева)

— Невероятно.

— Вообще, это была магическая картина. Пустыня, древний храм, который подсвечивался в темноте, белые убранства артистов хора, развевающиеся на ветру.

— Могу представить эту красоту.

— Знаете, мы с коллегами только сейчас, вернувшись домой, понимаем: какое счастье, что это свершилось. Это была настоящая сказка. Правда, и сложностей мы пережили немало. Сколько волнения было, когда из Украины должны были самолетом доставить музыкальные инструменты… Контрабасы ждали несколько дней. А их все нет и нет. Напряжение нарастало. Как без них? Когда инструменты наконец прибыли, музыканты обнимали их, как любимых женщин.

— Наверное, добиться высокого качества звучания инструментов и голосов в пустыне непросто?

— Египетские коллеги предоставили современнейшую аппаратуру, которая используется на мероприятиях на открытых пространствах. Но этого оказалось недостаточно. Хору требовались микрофоны. Точнее, каждому хористу. А на 63 человека выделили только 16 микрофонов. Этого, конечно, недостаточно. Пришлось искать выход из ситуации. К счастью, он был найден арт-директором постановки Андреем Маслаковым, который математически точно расставил хористов по отношению к микрофонам. Со всякими неожиданностями сталкивались постоянно. Но говорить о трудностях, честно говоря, не хочется. Сейчас вспоминается только хорошее.

«Руководство отеля подарило нам поездку на Банановый остров»

— Зрители вручали артистам цветы?

— В Египте нет такой традиции. Видимо, потому, что в цветах там и так все вокруг. А вот сфотографироваться с артистами было много желающих. И они никому не отказывали.

Иоланта Прышляк: «За два дня спектакль посетили около трех тысяч гостей»

— Был ли банкет после спектакля?

— Нет. Но менеджмент отеля, в котором мы жили, устроил для нас прощальную вечеринку — с традиционными египетскими танцами и угощениями. Очень понравились финики, гуава. Кроме того, руководство отеля подарило нам поездку на Банановый остров. Мы увидели, как цветут бананы, как растут гроздьями. И, конечно же, попробовали разные сорта. Вкус совсем не такой, как у бананов из наших магазинов.

— Вам удалось хоть немного отдохнуть в Египте после тяжелой работы?

— Да, конечно. Покупались в бассейне, поиграли в теннис, насладились неимоверной красоты закатами над Нилом. И, конечно, посмотрели достопримечательности. В частности, знаменитый Карнакский храм, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А работали мы действительно тяжело. После репетиций и спектаклей возвращались в гостиницу за полночь.

— Не могу не спросить о дальнейших творческих планах вашего коллектива.

— Знаете, перед отъездом я сидела на террасе отеля и вслушивалась в звуки течения могучего Нила. О чем я думала? О том, что история нашего пребывания в Луксоре обязательно ляжет в основу оперы «Украинцы в Египте». Думаю, это будет очень интересный проект.

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Фото Александра ШАМОВА

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