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Кремль взял Зеленского в руки, он уже не выкрутится: Безсмертный прокомментировал отход ВСУ на Донбассе
Согласовав «формулу Штайнмайера» и обеспечив процесс разведения войск на Донбассе, Украина в одностороннем порядке демонстрирует стремление к миру, реализуя планы Кремля.
Такое мнение в эфире OBOZ TV озвучил бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Безсмертный.
Он считает, такие действия украинской власти неправильными и уверен, что украинские войска должны вернуться на оставленные позиции.
«Это называется отвод войск и „разведение“ людей через масс-медиа. Так оно на самом деле выглядит, потому что мы попали в ситуацию, когда количество жертв на фронте не уменьшается, количество обстрелов не уменьшается, а мы в одностороннем порядке действуем», — заявил Бессмертный.
По его мнению, в такой ситуации, когда на фронте продолжаются обстрелы, Украина должна вернуть войска на их первоначальные позиции, объясняя это срывом договоренностей.
Как подчеркнул Бессмертный, Россия по пунктам выдвигает Украине жесткие требования относительно Донбасса, но украинское руководство, вместо формирования собственной повестки, только постоянно озвучивает тезис о «достижении мира».
Он также считает, что «Кремль взял нынешнее украинское руководство в руки» и из этого концепта Зеленский уже не сможет выкрутиться.
«На самом деле мы идем путем достижения мира, который в результате выглядит как манипуляция со стороны Кремля высшим политическим руководством Украины… Видно, что Кремль движется по своему плану. Было сказано так — разведение войск, дальше садитесь за стол переговоров с представителями Луганска и Донецка, дальше вносите изменения в Конституцию, принимаете закон об особом порядке местного самоуправления», — отметил украинский дипломат.
Напомним, 12 ноября завершилось разведение войск на участке Богдановка-Петровское в Донецкой области. Перед этим украинские военные и боевики отошли на новые позиции в районе Золотого в Луганской области.
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