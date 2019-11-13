Общество и люди

Знаменитый дворец Потоцких во Львове оказался в центре сексуального скандала: что произошло (видео)

Во львовском Дворце графов Потоцких снимали рекламу женского белья. Тизер рекламного ролика опубликовал в Instagram украинский бренд женского белья Zhilyova Lingerie. Напомним, недавно российская актриса Настасья Самбурская продемонстрировала свое фото в кружевном нижнем белье.

Как пишет ZAXID.NET, съемки проходили в «голубом зале» львовского дворца официально.

Был заключен договор между администрацией Львовской национальной галереи искусств им. Бориса Возницкого, которой принадлежит Дворец Потоцких и компанией Zhilyova Lingerie.

Меньше, чем за 10 дней тизер рекламного ролика Zhilyova Lingerie в соцсети просмотрели уже более 110 тысяч человек.

В нем модель в нижнем белье танцует на столе в «голубом зале» (бывший столовой) львовского Дворца Потоцких. По данным администрации Львовской галереи искусств, модель во время съемок без разрешения вылезла на музейный стол.

Комментируя появление провокационного ролика, руководство галереи сообщило, что уже много лет сдает в аренду помещения для различных коммерческих съемок.

В случае съемок для киевской компании Zhilyova Lingerie, которые проходили еще в августе, было заключено официальное соглашение по расценкам Минкульта для таких случаев. Рекламисты арендовали «голубой зал» Дворца Потоцких на два часа

«Съемки проходили в присутствии нашего смотрителя-мужчины, поэтому когда модель переодевалась, он вынужден был выходить из зала. Очевидно, в какой-то из этих моментов она взобралась на стол», — передает издание слова представителя галереи.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве утверждены новые правила пользования метрополитеном. В частности, в подземке нельзя появляться в нижнем белье.

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