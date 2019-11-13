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Шоу-бизнес

Алла Пугачева решила сбежать из дому: разгорелся скандал (фото)

22:03 13 ноября 2019 349
Алла Пугачова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая недавно пожаловалась на здоровье, решила сбежать из дому.

Об этом певица сообщила в соцсетях. «Куда бы рвануть пока дети спят, а муж на работе?» — спросила Пугачева, добавив фото, на котором позирует нарядная во дворе своего «замка».

Пугачева

Первой в комментариях отозвалась Наташа Королева. «Приезжайте в гости Алла Борисовна!!! У меня тоже муж на работе, сын в универе!!! Шикарную поляну и зажигательную атмосферу гарантирую», — написала она.

«Какое заманчивое предложение. Спасибо, Натусик, но нам с тобой 2-х часов мало», — ответила примадонна.

Пугачева

Но ее поклонники не разделили радости Пугачевой. Они спросили у Королевой, не боится ли она, что легендарная певица уведет мужа, а также посоветовали «быть скромнее».

«Кто ты такая, чтобы мировая поп-дива к тебе приезжала, Королева? Имей совесть! Чтобы Алла приехала туда, где живет стриптизер, ты вообще в своем уме, дура?» — возмутились ревнивые фанаты Пугачевой.

Пугачева

Пугачева

Пугачева

Пугачева

Пугачева

Пугачева

Скептики отметили, что Пугачева — «не мировая», что вызвало еще больше оскорблений и скандальных высказываний.

Напомним, ранее Наташа Королева рассказала, как потеряла ребенка из-за секс-скандала.

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