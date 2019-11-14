- 05:56 Без пенсии: стало известно, кто в Украине сможет получать государственные выплаты
- 05:22 Кому следует быть особенно осторожным: гороскоп на 14 ноября для всех знаков зодиака
- 05:05 Больше не Шевченко: названа самая распространенная в Украине фамилия
- 04:24 Как опасен этот сон... Возле спорткомплекса Чайка под Киевом фура снесла дерево
- 03:50 Лизала и толкала: сиамская коша спасла жизнь годовалого карапуза
- 03:35 Украина продолжает давление на агрессора: Генассамблея ООН рассмотрит обновленный проект резолюции по Крыму
- 02:18 Даже не тужилась: модель не подозревала о беременности и внезапно родила в ванной
- 01:56 Тайская красавица признана самой очаровательной девушкой Азии
- 01:18 Задержанный в Польше Игорь Мазур вернулся в Украину
- 00:25 Под Винницей горит военный склад, — СМИ
- 00:08 Круче Ван Дамма: одесский каскадер исполнил новый зрелищный трюк
- 00:07 Историк Соколов застрелил аспирантку Ещенко во сне: появились новые подробности жуткого убийства
Больше не Шевченко: названа самая распространенная в Украине фамилия
В Чехии, где власти недавно ввели новые правила трудоустройства для украинцев, лингвисты решили провели исследование для того, чтобы выяснить три самые популярные фамилии в Украине.
Для этого они проанализировали около миллиона фамилий, пишет Информатор.
Оказалось, что в 1990-х самой употребляемой была фамилия Шевченко. Широко распространена она и в наши дни.
Но в лидеры сейчас выбилась фамилия Мельник: ее носят 174 тысячи жителей страны, чаще на западе.
Шевченко с конца 1990-х сместилась на второе место, также в тройку лидеров вошла фамилия Бойко.
В то же время самых популярных европейских фамилий лингвисты выделили Новак (Польша), Мюллер (Германия), Росси (Италия), Мартин (Франция), Смит (Англия).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в нашей стране чаще всего проводятся исследования относительно политики. Одно из них было посвящено тому, к кому из лидеров иностранных государств испытывают теплые чувства украинцы. Оказалось, что это не Зеленский, не Порошенко, и не Путин, а, как ни странно — глава Беларуси Александр Лукашенко. Уровень симпатии к белорусскому лидеру показательно стабилен — 66%. Меньше всего мы любим хозяина Кремля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...