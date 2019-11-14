Украина

Больше не Шевченко: названа самая распространенная в Украине фамилия

В Чехии, где власти недавно ввели новые правила трудоустройства для украинцев, лингвисты решили провели исследование для того, чтобы выяснить три самые популярные фамилии в Украине.

Для этого они проанализировали около миллиона фамилий, пишет Информатор.

Оказалось, что в 1990-х самой употребляемой была фамилия Шевченко. Широко распространена она и в наши дни.

Но в лидеры сейчас выбилась фамилия Мельник: ее носят 174 тысячи жителей страны, чаще на западе.

Шевченко с конца 1990-х сместилась на второе место, также в тройку лидеров вошла фамилия Бойко.

В то же время самых популярных европейских фамилий лингвисты выделили Новак (Польша), Мюллер (Германия), Росси (Италия), Мартин (Франция), Смит (Англия).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в нашей стране чаще всего проводятся исследования относительно политики. Одно из них было посвящено тому, к кому из лидеров иностранных государств испытывают теплые чувства украинцы. Оказалось, что это не Зеленский, не Порошенко, и не Путин, а, как ни странно — глава Беларуси Александр Лукашенко. Уровень симпатии к белорусскому лидеру показательно стабилен — 66%. Меньше всего мы любим хозяина Кремля.

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